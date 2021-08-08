Футболист "Нижнего Новгорода" находится в реанимации после матча со "Спартаком"

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Футболист "Нижнего Новгорода" находится в реанимации после матча со "Спартаком"Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"

Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович попал в больницу после игры со "Спартаком" (2:1).

Напомним, что футболист повредил голову в столкновении с Эсекьелем Понсе.

"Миладинович находится в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести. При этом футболист находится в ясном сознании и общается с врачами", - сообщает источник.

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