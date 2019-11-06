Футболист получил красную карточку за убийство курицы во время матча
Футболист хорватского клуба "НК Еленград" Иван Газдек убил курицу во время матча и получил за это красную карточку, сообщает 24SATA.
По сведениям издания, во время матча куры неожиданно оказались на поле. Газдек погнался за птицами и пнул одну из них ногой, отчего та моментально погибла. Футболист выбросил тушку за пределы поля и был за это удален с поля.
"Куры постоянно выбегали на поле. Из-за них на нем было много фекалий, что является негигиеничными условиями. Я случайно убил одну из них, а арбитр сразу дал мне красную карточку. Я извинился перед владельцем курицы и отправил ему новую птицу", - сказал Газдек.
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