Футболист получил красную карточку за убийство курицы во время матча

Теги

Футболист получил красную карточку за убийство курицы во время матча
Футболист хорватского клуба "НК Еленград" Иван Газдек убил курицу во время матча и получил за это красную карточку, сообщает 24SATA.

По сведениям издания, во время матча куры неожиданно оказались на поле. Газдек погнался за птицами и пнул одну из них ногой, отчего та моментально погибла. Футболист выбросил тушку за пределы поля и был за это удален с поля.

"Куры постоянно выбегали на поле. Из-за них на нем было много фекалий, что является негигиеничными условиями. Я случайно убил одну из них, а арбитр сразу дал мне красную карточку. Я извинился перед владельцем курицы и отправил ему новую птицу", - сказал Газдек.

Не пропустите: ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" упустил преимущество в 2 мяча в Дортмунде и доказал, что для топ-уровня нужно еще много работать: разбираем центральный матч 4 тура группового этапа ЛЧ

"Интер" упустил преимущество в 2 мяча в Дортмунде и доказал, что для топ-уровня нужно еще много работать: разбираем центральный матч 4 тура группового этапа ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 27 63
2 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 27 62
3 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 27 61
4 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 27 45
5 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 27 44
6 Хубеи Люйин Хубеи Люйин 27 38
7 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 27 36
8 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 27 35
9 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 27 34
10 Далянь Ифан Далянь Ифан 27 34
11 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 27 30
12 Чангша Гинде Чангша Гинде 26 29
13 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 27 29
14 Tianjin Quanjian Tianjin Quanjian 27 22
15 Шенджен Руби Шенджен Руби 27 20
16 Шаанси Чанба Шаанси Чанба 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов