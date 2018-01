Футболист "Престона" из Чемпионшипа выиграл один миллион евро в лотерею

Защитник английского клуба "Престона" Кевин О’Коннор стал победителем рождественской лотереи.

Футболист выиграл один миллион евро, получив лотерейный билет от дяди в качестве подарка на Рождество.

A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04