Футболист "Престона" из Чемпионшипа выиграл один миллион евро в лотерею

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Футболист "Престона" из Чемпионшипа выиграл один миллион евро в лотерею
Защитник английского клуба "Престона" Кевин О’Коннор стал победителем рождественской лотереи.

Футболист выиграл один миллион евро, получив лотерейный билет от дяди в качестве подарка на Рождество.

Видео: О'Коннор выиграл в лотерею.

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