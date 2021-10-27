Футболист ПСЖ был ограблен проституткой
Игрок ПСЖ, чьё имя не называется, стал жертвой ограбления.
Как сообщает Le Parisien, вчера футболист остановился на светофоре возле общественного парка в Париже. К нему в автомобиль села проститутка, которая сразу украла телефон и бумажник игрока. Проститутка заставила футболиста высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона.
Размер ущерба оценивается в 200 евро. Футболист обратился в полицию.
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|Команда
|М
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|ПСЖ
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|Ренн
|28
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|Лилль
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|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13