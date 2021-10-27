Футболист ПСЖ был ограблен проституткой

Игрок ПСЖ, чьё имя не называется, стал жертвой ограбления.

Как сообщает Le Parisien, вчера футболист остановился на светофоре возле общественного парка в Париже. К нему в автомобиль села проститутка, которая сразу украла телефон и бумажник игрока. Проститутка заставила футболиста высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона.

Размер ущерба оценивается в 200 евро. Футболист обратился в полицию.

Читайте также: Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди. | http://soccernews.ru