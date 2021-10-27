Футболист ПСЖ был ограблен проституткой

Теги псж

Футболист ПСЖ был ограблен проституткой

Игрок ПСЖ, чьё имя не называется, стал жертвой ограбления.

Как сообщает Le Parisien, вчера футболист остановился на светофоре возле общественного парка в Париже. К нему в автомобиль села проститутка, которая сразу украла телефон и бумажник игрока. Проститутка заставила футболиста высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона.

Размер ущерба оценивается в 200 евро. Футболист обратился в полицию.

Читайте также: Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС поддержит российские футбольные академии

РФС поддержит российские футбольные академии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов