Футболист "Ромы" перешел в бразильский клуб

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Футболист "Ромы" перешел в бразильский клуб

"Сан-Паулу" объявил о переходе защитника "Ромы" Бруно Переса, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.

28-летний Перес выступал за "Рому" с 2016 года, провел за клуб 63 матча во всех турнирах и забил 2 мяча. Ранее играл за "Брагантино", "Гуарани", "Сантос" и "Торино". Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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