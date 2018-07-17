Футболист "Ромы" перешел в клуб из Украины

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Футболист "Ромы" перешел в клуб из Украины

Львовские "Карпаты" объявили о переходе уругвайского полузащитника "Ромы" Кевина Мендеса, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с украинским клубом трехлетний контракт.

22-летний Мендес выступал за "Рому" с 2015 года, но не провел за римский клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Перудже", "Лозанне" и "Витербезе". Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Уругвая и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.

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