Футболист "Рубина", который попал в реанимацию после матча, вернулся в строй

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Футболист "Рубина", который попал в реанимацию после матча, вернулся в строй
Защитник "Рубина" Вячеслав Фомин вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

18 октября Фомин получил травму в матче молодежного чемпионата России со "Спартаком". Футболист столкнулся с соперником и не смог продолжить поединок. По пути в аэропорт игроку стало плохо, он был срочно госпитализирован. В клинике Фомину провели срочную операцию.

17-летний Фомин является воспитанником "Рубина". В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчей молодежного первенства, в которых не отметился результативными действиями.

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