Футболист "Рубина" напился в ночном клубе. Его выгнала охрана

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Журналист Иван Карпов сообщил об инциденте с участием нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева.

Футболисту сегодня исполнилось 23 года. Свой день рождения он начал отмечать ещё ночью в красноярском клубе The MODS.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, форвард вступил в словесную перепалку с другими посетителями заведения. После конфликта его вывели из здания в сопровождении охраны.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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