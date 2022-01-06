Футболист "Рубина" напился в ночном клубе. Его выгнала охрана

Теги рубиниван игнатьев

Футболист "Рубина" напился в ночном клубе. Его выгнала охрана

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Журналист Иван Карпов сообщил об инциденте с участием нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева.

Футболисту сегодня исполнилось 23 года. Свой день рождения он начал отмечать ещё ночью в красноярском клубе The MODS.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, форвард вступил в словесную перепалку с другими посетителями заведения. После конфликта его вывели из здания в сопровождении охраны.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Не пропустите: "Рубин" определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе. | http://soccernews.ru
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