Футболист "Рубина" сломал ногу

Фото твиттер "Рубина"

Полузащитник казанского "Рубина" Михаил Костюков надолго выбыл из строя из-за серьёзной травмы.

По словам наставника команды Леонида Слуцкого, у 30-летнего футболиста выявлен перелом ноги.

"Точно перелом. Сейчас вопрос в том, повреждён ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию", - сказал тренер.

В текущем сезоне Костюков сыграл за "Рубин" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Динамо" одержало феерическую победу над "Рубином". | http://soccernews.ru