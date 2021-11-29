Футболист "Рубина" сломал ногу
Фото твиттер "Рубина"
Полузащитник казанского "Рубина" Михаил Костюков надолго выбыл из строя из-за серьёзной травмы.
По словам наставника команды Леонида Слуцкого, у 30-летнего футболиста выявлен перелом ноги.
"Точно перелом. Сейчас вопрос в том, повреждён ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию", - сказал тренер.
В текущем сезоне Костюков сыграл за "Рубин" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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