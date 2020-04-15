Футболист "Сампдории" снова заразился коронавирусом

Наставник "Сампдории" Клаудио Раньери рассказал, что один из футболистов команды снова заразился коронавирусом.

"Один из наших футболистов сдал положительный тест на коронавирус, а потом отрицательный. После возобновления домашних тренировок у него снова был положительный результат.

Поэтому я призываю всех быть осторожными. Если мы хотим возобновить сезон, то игроки должны быть абсолютно здоровыми. Нужно обеспечить им безопасность", - заявил Раньери.

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