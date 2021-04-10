Футболист "Сан-Лоренсо" забил потрясающий победный гол в матче чемпионата Аргентины (видео)

Фото: твиттер "Сан-Лоренсо"/Автор неизвестен

Защитник "Сан-Лоренсо" Габриэль Рохас забил шикарный гол в матче 9-го тура чемпионата Аргентины с "Платенсе" (4:2).

На 75-й минуте Рохас подключился к атаке и ударом "ножницами" с 15 метров поразил ворота соперника. Защитник отличился при счете 2:2, а в концовке матча его команда забила четвертый гол.

PUSKAS CONTENDER!



Gabriel Rojas with an outrageous goal in Argentina



(via @marca)pic.twitter.com/WFUjqnwSYM — ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2021

23-летний Рохас является воспитанником "Сан-Лоренсо". В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей и забил один гол.

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