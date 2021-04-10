Футболист "Сан-Лоренсо" забил потрясающий победный гол в матче чемпионата Аргентины (видео)
Фото: твиттер "Сан-Лоренсо"/Автор неизвестен
Защитник "Сан-Лоренсо" Габриэль Рохас забил шикарный гол в матче 9-го тура чемпионата Аргентины с "Платенсе" (4:2).
На 75-й минуте Рохас подключился к атаке и ударом "ножницами" с 15 метров поразил ворота соперника. Защитник отличился при счете 2:2, а в концовке матча его команда забила четвертый гол.
PUSKAS CONTENDER!— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2021
Gabriel Rojas with an outrageous goal in Argentina
(via @marca)pic.twitter.com/WFUjqnwSYM
23-летний Рохас является воспитанником "Сан-Лоренсо". В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей и забил один гол.
Не пропустите: "Ювентус" собирается продлить контракт с 43-летним Буффоном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Футболист "Сан-Лоренсо" забил потрясающий победный гол в матче чемпионата Аргентины (видео)
-
Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Штутгартом"
-
"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
Ибрагимович получил красную карточку за разговор с судьей
-
1
"Рубин" в гостях победил "Ростов"
-
"Милан" обыграл "Парму" и сократил отставание от "Интера"
-
Яя Туре оценил игру "Спартака" в последних матчах
-
Руководитель "Милана" высказался о будущем Ибрагимовича в клубе
-
"Ювентус" собирается продлить контракт с 43-летним Буффоном
-
Девушка дня: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда
-
ПСЖ на выезде разгромил "Страсбур"
-
"Ювентус" подпишет норвежского таланта
-
"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов
-
"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"
-
"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"
-
"Ювентус" готов продать 8 футболистов
-
"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова
-
Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина
-
"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24