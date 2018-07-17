Футболист сборной России обратился к детям, спасенным из пещеры в Таиланде: видео



Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов записал видеообращение к детской футбольной команде, которая была спасена из пещеры в Таиланде.

"Выступая на чемпионате мира, мы знали, в какую беду вы попали. Мы очень переживали за вас и следили за событиями. Вы большие молодцы, что смогли проявить терпение и выдержку. Я желаю вам скорейшего возвращения на футбольное поле, желаю, чтобы все у вас было хорошо, удачи", - сказал Самедов.

Напомним, что футбольная команда из 12 ребят 11-17 лет вместе со своим тренером отправились на экскурсию в пещеры, но не смогла выбрать из них из-за начавшегося сезона дождей. В итоге, все они провели в пещерах более двух недель, а затем были выведены на поверхность благодаря уникальной спасательной операции.

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