Футболист сборной Украины близок к переходу в клуб АПЛ

Теги вест хэм юнайтедборуссия дортмундандрей ярмоленко

Футболист сборной Украины близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports. 

По сведениям издания, сумма трансфера составит 22 миллиона евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с лондонским клубом. 

28-летний Ярмоленко перешел в "Боруссию" год назад из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро, провел за клуб 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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