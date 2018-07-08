Футболист сборной Украины близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 22 миллиона евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с лондонским клубом.

28-летний Ярмоленко перешел в "Боруссию" год назад из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро, провел за клуб 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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