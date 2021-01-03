Футболист сборной Украины стал отцом
Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков стал отцом. Жена футболиста Анна родила девочку.
"Спасибо тебе, любовь моя, за такой подарок. Безумно люблю тебя", - написал Зубков в сториз своей страницы в Instagram.
24-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". За "Ференцварош" он играет с 2019 года. В нынешнем сезоне на счету игрока два забитых мяча и две голевые передачи в 18 матчах. За сборную Украины сыграл пять матчей.
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