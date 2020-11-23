Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе: подробности трагедии



Защитник "Мамелоди Сандаунз" и сборной ЮАР Анеле Нгцонгца в возрасте 33 лет погиб в автокатастрофе, сообщает eNCA.

По сведениям источника, авария произошла в прибрежной провинции Южно-Африканской Республики Квазулу-Натал. Нгцонгца погиб на месте, а его девушка выжила, но находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нгцонгца выступал за "Форчун", "Генк" и "Труа". За сборную ЮАР сыграл 53 матча и не забил ни одного гола. Чемпион Бельгии, двукратный обладатель Кубка Бельгии, обладатель Суперкубка Бельгии.

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