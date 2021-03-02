Футболист "Шахтера" оригинально позвал друга из "Динамо" на день рождения, использовав карлика (видео)

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов оригинально пригласил к себе на день рождения своего друга – полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука.

Кривцов отправил в квартиру семье Сидорчука карлика, на затылке которого был выбрит портрет футболиста.

Кривцову 15 марта исполнился 30 лет. Он является воспитанником запорожского футбола, а за "Шахтер" выступает с 2010 года. За сборную Украины провел 19 матчей.

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