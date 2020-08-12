Футболист "Шахтера" установил рекорд Лиги Европы

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон установил рекорд Лиги Европы, став первым футболистом, который забивал голы в семи розыгрышах турнира.

Тайсон отметился голом четвертьфинальном матче против "Базеля" (4:1). Ранее в шести разных розыгрышах Лиги Европы голы забивали Александр Ляказетт, Джермейн Ленс и Ари.

В нынешнем сезоне 32-летний Тайсон провел за "Шахтер" 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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