Футболист "Шахтера" установил рекорд Лиги Европы
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон установил рекорд Лиги Европы, став первым футболистом, который забивал голы в семи розыгрышах турнира.
Тайсон отметился голом четвертьфинальном матче против "Базеля" (4:1). Ранее в шести разных розыгрышах Лиги Европы голы забивали Александр Ляказетт, Джермейн Ленс и Ари.
В нынешнем сезоне 32-летний Тайсон провел за "Шахтер" 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
Не пропустите: Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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