Футболист "Шахтера" устроил ДТП в пьяном виде
Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула устроил ДТП в Мариуполе, сообщает Telegram-канал Super Marik.
Футболист в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил знак. ДТП произошло прямо на глазах патрульной полиции.
21-летний Вакула выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб четыре матча. В январе 2021 года он перешел в "Мариуполь" на правах аренды, а затем был отдан в субаренду в "Десну", из которой его отчислили через две недели из-за нарушения режима.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13