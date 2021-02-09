Футболист "Шахтера" устроил ДТП в пьяном виде

Теги шахтер донецкмариупольвладислав вакула

Футболист "Шахтера" устроил ДТП в пьяном виде

Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула устроил ДТП в Мариуполе, сообщает Telegram-канал Super Marik.

Футболист в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил знак. ДТП произошло прямо на глазах патрульной полиции.

21-летний Вакула выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб четыре матча. В январе 2021 года он перешел в "Мариуполь" на правах аренды, а затем был отдан в субаренду в "Десну", из которой его отчислили через две недели из-за нарушения режима.

Не пропустите: Селезнев сделал заявление о своем отчислении из украинского клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов