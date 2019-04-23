Футболист "Шинника" мячом сбил птицу в полете во время матча ФНЛ

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Футболист "Шинника" мячом сбил птицу в полете во время матча ФНЛ

Защитник "Шинника" Валерий Цховребов попал мячом в птицу в полете во время матча ФНЛ с "Тюменью" (1:0).

Цховребов выбивал мяч вперед и угодил им в птицу, которая на несколько минут оказалась в нокдауне. Впрочем, затем она смогла подняться в воздух и продолжила свой путь.

Стоит отметить, что автором единственного гола в матче стал все тот же Цховребов.

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