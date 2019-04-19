Футболист "Спартака", избивший американца, лишен водительских прав

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев лишен водительских прав за повторный проезд на красный свет, сообщает телеграм-канал Mash.

Футболист пытался доказать, что светофора не заметил, но суд не внял его доводам.

Напомним, что 11 апреля Гулиев пытался проскочить на своем автомобиле Mercedes через пешеходный переход. При этом хавбек задел человека, которым оказался американский гражданин. Разозленный этим обстоятельством Гулиев напал на оппонента и сломал ему нос.

Позже стороны достигли примирения.

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