Футболист "Спартака" отметился красивым голом в ворота робота-вратаря

Теги спартак москвадмитрий комбаров

Футболист "Спартака" отметился красивым голом в ворота робота-вратаря

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров забил гол роботу-вратарю.

Футболист отправил мяч точно в верхний угол, не оставив шансов голкиперу. 

В минувшем сезоне 31-летний Комбаров провел за "Спартак" 35 матчей и отдал 6 результативных передач.

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