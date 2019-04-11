Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США



Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев попал в полицию за нанесение побоев американскому гражданину, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, Гулиев не остановился на зеленый сигнал светофора, который загорелся для пешеходов и задел своим автомобилем "Мерседес" американца Майкла Коу Джона Эли. После этого хавбек выскочил из авто и набросился на пешехода. По словам футболиста, он сделал это после того, как американец ударил кулаком по капоту его автомобиля.

В результате избиения у Майкла диагностировали перелом костей носа. От госпитализации иностранец отказался и вместе с Гулиевым поехал в полицию. Там футболист принес извинения пострадавшему, предложив ему оплатить лечение. В итоге, Майкл отказался от претензий к игроку.

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