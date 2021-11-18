Футболист "Спартака" попросил сократить его зарплату
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин обратился к руководству клуба с сенсационной просьбой.
По информации журналиста Ильи Казакова, 27-летний футболист посчитал, что зарабатывает незаслуженно много и хочет сокращения зарплаты.
Боссы "красно-белых" согласились с мнением хавбека. В итоге его годовой оклад уменьшится с 3,3 до 2 миллионов евро.
Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 2 гола.
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