Футболист "Спартака" заплатил 155 тысяч рублей избитому пешеходу

Теги спартак москвааяз гулиев

Футболист "Спартака" заплатил 155 тысяч рублей избитому пешеходу

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев выплатил 155 тысяч рублей пострадавшему от него американцу Майклу Коулу, сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, футболист пошел на этот шаг, чтобы оппонент отказался от претензий. Впрочем, теперь Коул собирается пройти освидетельствование, чтобы запросить с Гулиева больше денег.

Напомним, что 11 апреля Гулиев сломал нос Коулу, который, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу на зеленый свет.

За свои действия хавбек был оштрафован "Спартаком" на пять миллионов рублей.

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