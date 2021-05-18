Футболист "Спартака" женился в 20 лет

Теги спартак москванаиль умяров

Футболист "Спартака" женился в 20 лет

Фото инстаграм Наиля Умярова

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров официально попрощался с холостяцкой жизнью.

Футболист женился на своей девушке Алине Сабировой. Об этом сообщили оба молодожена в своих инстаграмах, а также пресс-служба "красно-белых".

20-летний Умяров выступает за "Спартак" с января 2019 года, в минувшем сезоне в его активе 3 ассиста в 29 матчах.

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