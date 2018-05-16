Футболист "Спортинга" шокирован нападением фанатов



Нападающий "Спортинга" Бас Дост прокомментировал нападение на футболистов со стороны болельщиков лиссабонского клуба.

"Мы все шокированы. Мы чувствовали настоящую опасность. Я опустошен. Это драма для всей команды", – приводит слова Доста AD.nl.

Напомним, что Досту досталось больше всех, ему разбили голову.

Видео: фанаты бесчинствуют на базе "Спортинга".

Фанаты были разгневаны тем, что "Спортинг" не сумел пробиться в Лигу Чемпионов.

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