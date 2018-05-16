Футболист "Спортинга" шокирован нападением фанатов

Теги спортинг лиссабонбас дост

Футболист "Спортинга" шокирован нападением фанатов
Нападающий "Спортинга" Бас Дост прокомментировал нападение на футболистов со стороны болельщиков лиссабонского клуба.

"Мы все шокированы. Мы чувствовали настоящую опасность. Я опустошен. Это драма для всей команды", – приводит слова Доста AD.nl.

Напомним, что Досту досталось больше всех, ему разбили голову.

Видео: фанаты бесчинствуют на базе "Спортинга".

Фанаты были разгневаны тем, что "Спортинг" не сумел пробиться в Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Жесть дня: фанаты "Спортинга" разбили голову форварду команды Досту. | http://soccernews.ru

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