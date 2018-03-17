Футболист "Суонси" готов приостановить карьеру футболиста, если в его стране начнется война

Теги ки сон ёнсуонси сити

Футболист "Суонси" готов приостановить карьеру футболиста, если в его стране начнется война

Хавбек "Суонси" Ки Сон Ён заявил, что готов воевать за свою страну.

"Нечестно будет говорить, что раз мы известные игроки, то не должны отдавать долг родине. Сон и я не можем получить привилегии, потому что мы играем в АПЛ. Есть и другие южнокорейцы, которые занимаются гораздо более полезными вещами, чем футбол.

Мы по-прежнему разделены на две части и находимся в состоянии войны, несмотря на то что уже 65 лет действует режим прекращения огня. Если моя страна будет нуждаться во мне, я приду к ней и буду готов воевать" - приводит слова футболиста The Sun.

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