Футболист "Тоттенхэма" убежал в туалет посреди матча с "Челси". Моуринью погнался за игроком

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер неожиданно убежал в туалет во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги с "Челси" (1:1, 5:4 - по пенальти), сообщает Give me Sport.

За футболистом погнался главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Через несколько секунд футболист вернулся на поле, а тренер занял свое место на скамейке запасных.

26-летний Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года. Всего он провел за лондонский клуб 244 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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