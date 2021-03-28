Футболист "Уфы" забил 3 гола за 8 секунд на тренировке (видео)

Теги уфавячеслав кротов

Футболист "Уфы" забил 3 гола за 8 секунд на тренировке (видео)

Фото: твиттер Российской Премьер-Лиги/Автор неизвестен

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов на тренировке команды забил три мяча в течение восьми секунд.

"Вот форвард, вот это настоящий форвард!" - говорится в официальном Instagram уфимского клуба.

28-летний Кротов является воспитанником "Динамо". За "Уфу" он выступает с 2015 года, а ранее играл за "Волгарь" и "Спартак". В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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