Футболист украинского клуба совершил трогательный поступок для африканских жителей
Защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу прилетел в Гану и сделал подарки для местных жителей. Футболист привез воду, еду и другие вещи.
"Каждый восход солнца – это приглашение встать и украсить чей-то день", - написал Якубу на своей странице в Facebook.
20-летний Якубу выступает за "Ворсклу" с 2018 года. Всего он провел за украинский клуб 37 матчей во всех турнирах и забил два гола. За юношескую сборную Ганы U17 провел девять матчей.
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