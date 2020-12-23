Футболист украинского клуба совершил трогательный поступок для африканских жителей

Защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу прилетел в Гану и сделал подарки для местных жителей. Футболист привез воду, еду и другие вещи.

"Каждый восход солнца – это приглашение встать и украсить чей-то день", - написал Якубу на своей странице в Facebook.

20-летний Якубу выступает за "Ворсклу" с 2018 года. Всего он провел за украинский клуб 37 матчей во всех турнирах и забил два гола. За юношескую сборную Ганы U17 провел девять матчей.

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