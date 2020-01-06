Футболист "Уотфорда" подарил майку женщине, в которую попал мячом
Защитник "Уотфорда" Адам Масина попал мячом в женщину на разминке перед матчем 1/32 финала Кубка Англии с "Транмир Роверс" (3:3). После окончания игры итальянец извинился перед пострадавшей и подарил ей свою футболку.
Hits fan with a ball in the warm-up— Watford Football Club (@WatfordFC) January 6, 2020
Remembers to find her after the game
Adam Masina pic.twitter.com/3gw3DcdwWu
Напомним, что в ходу матча "Уотфорд" выигрывал со счетом 3:0, но не сумел удержать победу. Теперь клубам предстоит переигровка на поле "Транмира".
26-летний Масина выступает за "Уотфорд" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 31 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14