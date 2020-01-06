Футболист "Уотфорда" подарил майку женщине, в которую попал мячом

Защитник "Уотфорда" Адам Масина попал мячом в женщину на разминке перед матчем 1/32 финала Кубка Англии с "Транмир Роверс" (3:3). После окончания игры итальянец извинился перед пострадавшей и подарил ей свою футболку.

Hits fan with a ball in the warm-up

Remembers to find her after the game



Adam Masina pic.twitter.com/3gw3DcdwWu — Watford Football Club (@WatfordFC) January 6, 2020

Напомним, что в ходу матча "Уотфорд" выигрывал со счетом 3:0, но не сумел удержать победу. Теперь клубам предстоит переигровка на поле "Транмира".

26-летний Масина выступает за "Уотфорд" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 31 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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