Футболист "Уотфорда" подарил майку женщине, в которую попал мячом

Защитник "Уотфорда" Адам Масина попал мячом в женщину на разминке перед матчем 1/32 финала Кубка Англии с "Транмир Роверс" (3:3). После окончания игры итальянец извинился перед пострадавшей и подарил ей свою футболку.

Hits fan with a ball in the warm-up

Remembers to find her after the game



Adam Masina pic.twitter.com/3gw3DcdwWu