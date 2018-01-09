Футболист в ЮАР стал лучшим игроком матча и получил в подарок пять гигабайт интернета

Полузащитник "Мамелоди Сандаунз" Хломфо Кекана стал лучшим игроком матча чемпионата ЮАР.

За это футболист получил в подарок футболисту пять гигабайт интернета от официального спонсора чемпионата мобильного оператора Telkom.

Фото: Необычный приз для игрока.

32-летний Кенана выступает за свою команду с 2011 года, провел за нее 136 матчей и забил 15 голов.

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