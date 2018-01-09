Футболист в ЮАР стал лучшим игроком матча и получил в подарок пять гигабайт интернета

Теги южно-африканская республика

Футболист в ЮАР стал лучшим игроком матча и получил в подарок пять гигабайт интернета

Полузащитник "Мамелоди Сандаунз" Хломфо Кекана стал лучшим игроком матча чемпионата ЮАР.

За это футболист получил в подарок футболисту пять гигабайт интернета от официального спонсора чемпионата мобильного оператора Telkom.

Фото: Необычный приз для игрока.

32-летний Кенана выступает за свою команду с 2011 года, провел за нее 136 матчей и забил 15 голов. 

Не пропустите: Летом на трех новых игроков "Реал" может потратить 300 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов