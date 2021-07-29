Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

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Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Хамза Рафья/Автор неизвестен

Тунисский полузащитник туринского "Ювентуса" Хамза Рафья заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В связи с этим "Ювентус" в полном составе отправился на карантин. Игроки с отрицательными тестами будут тренироваться, но не смог контактировать с другими людьми.

22-летний Рафья выступает за "Ювентус" с 2019 года. Пока что он провел за туринский клуб один матч и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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