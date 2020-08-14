Футболиста БАТЭ освободили из-под ареста

Нападающий борисовского БАТЭ Антон Сарока вышел на свободу в Жодино, сообщает Tribuna.com.

Накануне стало известно об аресте футболиста на семь суток. Вероятно, это связано с его участием в акциях протеста против результатов выборов президента Беларуси.

Ситуация вызвала общественный резонанс. За форварда вступились как одноклубники, так и игроки других команд.

В текущем сезоне Сарока принял участие в 5 матчах и забил 2 гола.

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