Футболиста БАТЭ освободили из-под ареста
Нападающий борисовского БАТЭ Антон Сарока вышел на свободу в Жодино, сообщает Tribuna.com.
Накануне стало известно об аресте футболиста на семь суток. Вероятно, это связано с его участием в акциях протеста против результатов выборов президента Беларуси.
Ситуация вызвала общественный резонанс. За форварда вступились как одноклубники, так и игроки других команд.
В текущем сезоне Сарока принял участие в 5 матчах и забил 2 гола.
Не пропустите: Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|БАТЭ
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|26
|53
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|Шахтер
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|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
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|Славия
|26
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|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
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|14
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|18