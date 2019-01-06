Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком своей страны

Теги цска москваяка бийол

Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком своей страны
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении по итогам 2018 года, сообщает Zurnal24.

19-летний Бийол перешел в ЦСКА прошлым летом из "Рудара" за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за российский клуб во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Лучшим футболистом Словении в четвертый раз подряд стал голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак. В борьбе за награду он опередил Йосипа Иличича, Самира Хандановича, Бенджамина Вербича и Кевина Кампля.

Не пропустите: Девушка дня: Бланка Влашич - сестра хавбека ЦСКА Николы Влашича, сделавшая себе имя в лёгкой атлетике. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов