Футболиста ЦСКА признали лучшим молодым игроком своей страны



Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении по итогам 2018 года, сообщает Zurnal24.

19-летний Бийол перешел в ЦСКА прошлым летом из "Рудара" за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за российский клуб во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Лучшим футболистом Словении в четвертый раз подряд стал голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак. В борьбе за награду он опередил Йосипа Иличича, Самира Хандановича, Бенджамина Вербича и Кевина Кампля.

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