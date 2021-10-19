Футболиста французского клуба арестовали из-за возможного секса с несовершеннолетней проституткой

Фото: инстаграм "Нима"/Автор неизвестен

Французская полиция арестовала футболиста "Нима" по подозрению в сексе с несовершеннолетней проституткой, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, несколько дней назад футболист заявил в полицию о краже его автомобиля. В тот же день проститутка, которая украла машину, попыталась ее продать. Впрочем, во время сделки потенциальные покупатели стали угрожать девушке. После этого она тоже обратилась в полицию, которая выяснила, что автомобиль принадлежит футболисту. Итогом стало подозрение игроку в интимной связи с несовершеннолетней.

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