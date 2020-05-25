Футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании женщины
В английском футболе разгорается новый скандал с криминальном подоплёкой, утверждает Daily Star.
По сведениям издания, один из игроков, выступающих в АПЛ, обвиняется в групповом изнасиловании женщины.
Потерпевшая написала заявление в полицию. По её словам, инцидент произошёл на закрытой вечеринке, где несколько мужчин, в том числе футболист, подмешали ей наркотики и изнасиловали.
Имя подозреваемого не называется. Ему грозит уголовная ответственность и тюремное заключение.
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|Команда
|М
|О
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
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|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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