Футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании женщины

В английском футболе разгорается новый скандал с криминальном подоплёкой, утверждает Daily Star.

По сведениям издания, один из игроков, выступающих в АПЛ, обвиняется в групповом изнасиловании женщины.

Потерпевшая написала заявление в полицию. По её словам, инцидент произошёл на закрытой вечеринке, где несколько мужчин, в том числе футболист, подмешали ей наркотики и изнасиловали.

Имя подозреваемого не называется. Ему грозит уголовная ответственность и тюремное заключение.

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