Футболиста киевского "Динамо" выгнали из французского "Труа"

Фото: инстаграм Жерсона Родригеса/Автор неизвестен

Пресс-служба "Труа" на официальном сайте объявила о досрочном прекращении аренды люксембургского нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.

Руководство французского клуба объяснило данное решение "мерами предосторожности". В ближайшее время клуб планирует сообщить более подробную информацию. Стоит отметить, что несколько недель назад форварда уже исключали из команды, но затем возвращали.

Таким образом, в ближайшее время Родригес должен вернуться в расположение "Динамо". Ранее у него возникали проблемы с поведением и в украинском клубе.

В нынешнем сезоне 26-летний Родригес провел за "Труа" 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2022 года.

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