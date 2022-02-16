Футболиста киевского "Динамо" выгнали из французского "Труа"
Фото: инстаграм Жерсона Родригеса/Автор неизвестен
Пресс-служба "Труа" на официальном сайте объявила о досрочном прекращении аренды люксембургского нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.
Руководство французского клуба объяснило данное решение "мерами предосторожности". В ближайшее время клуб планирует сообщить более подробную информацию. Стоит отметить, что несколько недель назад форварда уже исключали из команды, но затем возвращали.
Таким образом, в ближайшее время Родригес должен вернуться в расположение "Динамо". Ранее у него возникали проблемы с поведением и в украинском клубе.
В нынешнем сезоне 26-летний Родригес провел за "Труа" 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2022 года.
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