Футболиста "Лацио" ограбили на улице Рима
Фото: инстаграм Башича
Хавбека "Лацио" Тома Башича ограбили прямо посреди одной из улиц Рима.
По сведениям Football Italia, игрок направлялся в ресторан, где должен был встретиться со своими одноклубниками. Однако, когда он вышел из своего автомобиля, к нему подошел грабитель в мотоциклетном шлеме и приставил к нему пистолет.
Башич отдал грабителю часы Rolex Daytona, после чего тот сел на мотоцикл и скрылся с места преступления.
В этом сезоне на счету Башича один гол и два ассиста в 21 игре.
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|26
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|5
|Рома
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|16
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|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17