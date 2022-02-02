Футболиста "Лацио" ограбили на улице Рима

Фото: инстаграм Башича

Хавбека "Лацио" Тома Башича ограбили прямо посреди одной из улиц Рима.

По сведениям Football Italia, игрок направлялся в ресторан, где должен был встретиться со своими одноклубниками. Однако, когда он вышел из своего автомобиля, к нему подошел грабитель в мотоциклетном шлеме и приставил к нему пистолет.

Башич отдал грабителю часы Rolex Daytona, после чего тот сел на мотоцикл и скрылся с места преступления.

В этом сезоне на счету Башича один гол и два ассиста в 21 игре.

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