Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности

1 Теги псж

Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности

Появились новые подробности ограбления игрока ПСЖ.

Как сообщает Le Point, футболиста ограбил трансвестит, который сел в автомобиль и начал угрожать ему предметом, похожим на оружие. Добычей грабителя стал бумажник футболиста, в котором было 200 евро.

Отмечается, что пострадавшим является один из наиболее известных игроков ПСЖ.

Инцидент случился 26 октября возле Булонского леса, который является излюбленным местом для преступников в Париже.

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Я нисколечки не сомневаюсь - в машине был Лео!Трансгендер по-любому выше ростом и угрожать ему запросто мог!

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