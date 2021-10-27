Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности

Появились новые подробности ограбления игрока ПСЖ.

Как сообщает Le Point, футболиста ограбил трансвестит, который сел в автомобиль и начал угрожать ему предметом, похожим на оружие. Добычей грабителя стал бумажник футболиста, в котором было 200 евро.

Отмечается, что пострадавшим является один из наиболее известных игроков ПСЖ.

Инцидент случился 26 октября возле Булонского леса, который является излюбленным местом для преступников в Париже.

Читайте также: Футболист ПСЖ был ограблен проституткой. | http://soccernews.ru