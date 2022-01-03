Футболиста "Ростова" ограбили в Лондоне

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Футболиста "Ростова" ограбили в Лондоне

Фото сайт "Норвича"

Полузащитник "Норвича" Матиас Норманн, права на которого принадлежат "Ростову", стал жертвой грабителей.

Злоумышленники разбили стекло в автомобиле футболиста и вытащили его вещи, в том числе сумку с документами.

Норвежец выступает за "Норвич" с августа. У клуба АПЛ есть право выкупа 25-летнего хавбека.

В текущем сезоне Норманн сыграл за "канареек" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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