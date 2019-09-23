Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
Защитник боливийского "Ориенте Петролеро" Марио Куэльяр получил перелом лодыжки и был транспортирован в больницу со стадиона в багажнике такси, сообщает ESPN.
По сведениям издания, футболист сломал ногу во время матча чемпионата Боливии с "Гуабирой" (1:2). На стадионе дежурила карета скорой помощи, но в ней почему-то не оказалось водителя.
В связи с этим для Куэльяра пришлось вызывать в такси, в котором сложили задние сидения, чтобы положить игрока в багажник. По городу такси так и поехало с открытым багажником.
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