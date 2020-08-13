Футболиста сборной Беларуси арестовали за участие в акции протеста против результатов выборов

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Футболиста сборной Беларуси арестовали за участие в акции протеста против результатов выборов

Нападающий БАТЭ Антон Сарока арестован на семь суток за участие в акции протеста против результатов выборов в Беларуси, сообщает Telegram-канал Мутко против.

Напомним, что по официальным данным победу на выборах одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко. По другой информации, победителем стала Светлана Тихановская. Во многих белорусских городах на улицы вышли тысячи протестующих, которые требуют отставки Лукашенко. 

28-летний Сарока в нынешнем сезоне провел пять матчей и забил два гола. За сборную Беларуси он сыграл 15 матчей и забил семь мячей.

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