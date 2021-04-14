Футболиста "Славии" дисквалифицировали на 10 матчей за расизм

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На официальном сайте УЕФА появилась информация об итогах разбирательства по инциденту, который произошел в матче 1/8 финала Лиги Европы между "Славией" и "Рейнджерс".

Организация признала защитника чешского клуба Ондржея Куделу виновным в расистском оскорблении в адрес игрока шотландцев Глена Камара.

За этот проступок 34-летний футболист получил наказание в виде дисквалификации на 10 матчей под эгидой организации.

УЕФА был учтен учел первый матч четвертьфинала Лиги Европы против "Арсенала" (1:1), который Кудела пропустил из-за того, что расследование еще не было завершено, и теперь ему осталось пропустить 9 игр.

Камара, в свою очередь, организация дисквалифицировала на 3 матча за удар игрока "Славии".