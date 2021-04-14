Футболиста "Славии" дисквалифицировали на 10 матчей за расизм

Теги славия прагарейнджерс

Футболиста "Славии" дисквалифицировали на 10 матчей за расизмФото: Твиттер @MirrorFootball 
На официальном сайте УЕФА появилась информация об итогах разбирательства по инциденту, который произошел в матче 1/8 финала Лиги Европы между "Славией" и "Рейнджерс".

Организация признала защитника чешского клуба Ондржея Куделу виновным в расистском оскорблении в адрес игрока шотландцев Глена Камара.

За этот проступок 34-летний футболист получил наказание в виде дисквалификации на 10 матчей под эгидой организации.

УЕФА был учтен учел первый матч четвертьфинала Лиги Европы против "Арсенала" (1:1), который Кудела пропустил из-за того, что расследование еще не было завершено, и теперь ему осталось пропустить 9 игр.

Камара, в свою очередь, организация дисквалифицировала на 3 матча за удар игрока "Славии".

Читать также: После матча Лиги Чемпионов Тухель оскорбил тренера "Порту" Консейсау | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года

"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов