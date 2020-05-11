Футболиста "Сочи" обвинили в краже автомобиля

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Футболиста "Сочи" обвинили в краже автомобиля

Конголезского полузащитника "Сочи" Жанелли Имбула обвинили в том, что он украл во Франции автомобиль Audi RS 3 break, который ранее принадлежал ему, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, некий Морган Б. заявил, что он купил автомобиль летом 2018 года у Имбула, а теперь обвиняет футболиста в краже. 

В 2018 году автомобиль, за рулем которого сидел двоюродный брат Имбула, попал в аварию в Испании. Сам игрок находился на пассажирском сиденье. Брат Имбула вызвал некоего механика, который вызвался отремонтировать машину. Механик приехал с Морганом Б., который предложил еще больше повредить автомобиль, а затем помочь футболисту получить страховые выплаты. 

Имбула согласился на подобный вариант. Через некоторое время Морган Б. попросил игрока переоформить машину на него, так как его задержала полиция по обвинению в страховой афере. Футболист подписал документы, но так и не получил автомобиль. Через несколько месяцев он узнал местонахождение Audi и его брат забрал машину.

Адвокат Моргана Б. заявил, что его подзащитный не совершал мошеннических действий, а купил автомобиль за 30 тысяч евро, которые заплатил наличными. В данный момент по делу ведется следствие.

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