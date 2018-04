Футболиста "Ванкувера" удалили после празднования гола

Игрока "Ванкувера" Кристиана Течеру удалили после празднования гола в ворота "Реал Солт-Лейк" (2:0).

На 75-й минуте матча игрок реализовал пенальти, после чего при праздновании снял футболку. Судья показал футболисту желтую карточку, которая стала для него второй.

