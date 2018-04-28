Футболиста "Ванкувера" удалили после празднования гола
Игрока "Ванкувера" Кристиана Течеру удалили после празднования гола в ворота "Реал Солт-Лейк" (2:0).
На 75-й минуте матча игрок реализовал пенальти, после чего при праздновании снял футболку. Судья показал футболисту желтую карточку, которая стала для него второй.
Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSL https://t.co/0uP4Q9vmKQ— Major League Soccer (@MLS) 28 апреля 2018 г.
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