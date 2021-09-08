Футболиста "Ювентуса" выгнали из сборной США

Фото: инстаграм Уэстона Маккенни/Автор неизвестен

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер выгнал из расположения команды полузащитника туринского "Ювентуса" Уэстона Маккенни, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист дважды нарушил коронавирусный протокол. Сначала Маккенни без разрешения тренера покинул расположение команды, которая находится в так называемом "пузыре". Кроме того, хавбек привел в "пузырь" постороннего человека.

23-летний Маккенни выступает за сборную США с 2017 года. Всего он провел за национальную команду 24 матча и забил семь голов.

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