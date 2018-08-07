Футболиста "Ювентуса" зовут в Португалию

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Футболиста "Ювентуса" зовут в Португалию

Лиссабонский "Спортинг" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Стефано Стураро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, португальский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Юве" может согласиться на продажу хавбека, но хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Также игроком интересуются "Лестер", "Фиорентина" и "Дженоа".

В прошлом сезоне 25-летний Стураро провел за "Ювентус" 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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