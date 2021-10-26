Футболистам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации: подробности

СМИ узнали о деятельности мошенников, которые предлагают игрокам, выступающим в АПЛ, фальшивые сертификаты о вакцинации.

Как сообщает Daily Mail, злоумышленники просят за поддельный документ по 1 тысяче фунтов.

Четыре клуба Премьер-лиги уже подтвердили наличие подобной аферы, которая появилась в связи с нежеланием футболистов прививаться.

По официальным данным, в АПЛ полностью вакцинированы от коронавируса 68 процентов игроков, а 81 процент получил хотя бы одну дозу вакцины.

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