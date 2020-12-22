Футболистам "Арсенала" могут сократить зарплату в случае вылета из АПЛ

Теги арсенал лондон

Футболистам "Арсенала" могут сократить зарплату в случае вылета из АПЛ

Игроков лондонского "Арсенала" предупредили, что возможный вылет команды из АПЛ ударит по их карману.

По информации Daily Mail, в Чемпионшипе зарплата футболистов "канониров" сократится как минимум на 25 процентов.

"Арсенал" набрал 14 очков в 14 турах АПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице, до зоны вылета - 4 балла.

Накануне стало известно, что руководство клуба верит в главного тренера Микеля Артету и пока не собирается его увольнять.

Не пропустите: Алан Ширер поделился мнением об игре "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" нацелился на бразильского вингера

"Зенит" нацелился на бразильского вингера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов