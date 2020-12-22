Футболистам "Арсенала" могут сократить зарплату в случае вылета из АПЛ

Игроков лондонского "Арсенала" предупредили, что возможный вылет команды из АПЛ ударит по их карману.

По информации Daily Mail, в Чемпионшипе зарплата футболистов "канониров" сократится как минимум на 25 процентов.

"Арсенал" набрал 14 очков в 14 турах АПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице, до зоны вылета - 4 балла.

Накануне стало известно, что руководство клуба верит в главного тренера Микеля Артету и пока не собирается его увольнять.

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